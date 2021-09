FBS in Glückstadt : Ferienspaß in den Herbstferien

Die Familienbildungsstätte bietet auch im Herbst wieder ein Ferienprogramm an.

Glückstadt | Ferienkinder kamen bereits am Vormittag und forderten zum Hüpfen, Krabbeln und Toben heraus. Weiterhin standen ein Zirkus-Besuch, eine Detektivtour sowie Natur-Bingo auf dem Programm, so dass garantiert nie Langeweile aufkam. Zum Abschluss unternahmen die Kinder dann gemeinsam eine „kleine Kreuzfahrt“ über die Elbe mit anschließendem Pommes essen. All...

