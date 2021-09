Glückstadt : Der Verkehr rollt über die neue Brücke über den Rhin

Die neue Brücke über den Rhin steht, und die Autofahrer freuen sich.

Glückstadt | Die Autofahrer freut es: Sie haben jetzt freie Fahrt auf der neuen Brücke an der Stadtstraße. Beim Bau musste eine Ampel aufgestellt werden, um den Verkehr unter anderem in Richtung Nordmarkstraße zu regeln. Freigegeben wurde die Strecke in Richtung Innenstadt. Dies gilt auch für den Gehweg, den auch Radfahrende benutzen dürfen. Nur Verkehrsteilneh...

