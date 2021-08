Wahlkampf in Glückstadt : FDP nominiert Manja Biel als Kandidatin für das Bürgermeisteramt

Bürgermeisterwahlkampf in Glückstadt: Die Liberalen unterstützen Manja Biel.

Glückstadt | „Die Freien Demokraten wählten die Amtsinhaberin Manja Biel zu ihrer Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 26. September“, teilt Ortsvorsitzender Stefan Goronczy in einer Pressemitteilung mit. Drei Kandidaten stellten sich bei der Mitgliederversammlung der FDP vor. Sie alle wurden „intensiv befragt“, so der Ortsvorsitzende. Neben Manja Biel warben R...

