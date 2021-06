FDP vor Ort : Am Hafen in Glückstadt wurde auch für die A20 demonstriert

Mit einem rollenden Plakat haben drei FDP-Kreisverbände am Sonnabend für den Bau der A20 verbunden mit dem Elbtunnel demonstriert. So auch in Glückstadt und Bad Segeberg.

Glückstadt | Für eine A20 demonstrierten die FDP-Kreisverbände Segeberg, Steinburg und Dithmarschen mit ihrer Aktion „Pro A20“. Ein überdimensionales Plakat auf einem Trailer fuhr von Bad Segeberg bis Glückstadt. Am Außenhafen der Elbestadt konnten sich Bürger mit dem FDP-Landesgeschäftsführer Oliver Kumbartzky unterhalten, mit der Kreisvorsitzenden Kerstin Brunnl...

