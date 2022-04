Glückstadt : Erste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in reaktivierter Landesunterkunft

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bedankt sich bei allen Helfern.

Glückstadt | Die Landesunterkunft in Glückstadt ist reaktiviert: Am Wochenendes sind die ersten 40 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dort eingezogen. Das teilt Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack mit. Zuständig für die Unterbringung ist das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge. Die Ukrainer leben in vier sanierten, ehemaligen Mannschaft...

