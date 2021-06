Glückstadt : Elfjähriger im Freibad das Smartphone gestohlen

Die Schülerin hatte die Tasche mit dem Smartphone in der Nähe des Schwimmbeckens abgestellt.

Glückstadt | Einer elfjährigen Schülerin ist am Dienstag (15. Juni) während ihres Freibad-Besuches das Smartphone gestohlen worden. Wert der Beute: Rund 160 Euro. Die Polizei berichtet, dass sich das Handy in einer Tasche befand. Diese hatte das Mädchen in Nähe des Schwimmbeckens abgestellt. Jetzt hoffen die Beamten auf eventuelle Zeugen. Hinweise: Polizeistati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.