Bildung in Glückstadt : Elbschule als Zukunftsschule ausgezeichnet

Lehrerin Marijke Löffler betreut ihre Schüler bei besonderen Projekten wie „Teller statt Tonne“.

Glückstadt | Die Elbschule in Glückstadt ist erneut als Zukunftsschule ausgezeichnet wurden, und zwar für Bildung für nachhaltige Entwicklung. „Dabei können Projekte an Schulen eingereicht werden, die sich in ökologischer, sozialer oder auch ökonomischer Hinsicht damit beschäftigen, unseren Nachkommen eine bessere Umwelt zu hinterlassen“, teilt Marijke Löffler, Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.