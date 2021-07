Am 4. Juli : Stellwerk-Museum Glückstadt öffnet seine Türen

Die Eisenbahnfreunde in Glückstadt laden am 4. Juni zu Besichtigungen des Stellwerkmuseums und der historischen Bahn ein. An dem Tag ist auch verkaufsoffener Sonntag.

Glückstadt | Die Eisenbahnerfreunde laden am Sonntag, 4. Juni, gleich zweimal ein: Zum einen ist das Stellwerkmuseum an der Christian-IV-Straße von 14 bis 17 Uhr geöffnet, und zeitgleich kann der Museumszug auf dem Bahngelände besichtigt werden. Organisator Jürgen Friese: „Wir zeigen bis zu 100 Jahre alten Eisenbahn-Museumsfahrzeuge, so die Diesel-Lok V20 036 auf ...

