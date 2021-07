Kindergarten in Glückstadt : Einzug in neue Kita Tegelgrund

Stadt Glückstadt übergibt neue Kita im Tegelgrund an das Kita-Werk.

Glückstadt | Propst Thomas Bergemann fummelt an seinem Handy. Erwachsene und Kinder schauen ihm ganz gespannt an, denn eigentlich erwarten sie eine Andacht. Dann entspannt sich sei Gesicht und ein helles Glockengeläut vom Handy lässt ahnen: Jetzt geht es los. Die Andacht auf der Terrasse vor dem neuen Kindergarten in Tegelgrund kann beginnen. Kindergarten koste...

