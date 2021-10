Glückstadt : Einbruch in Elektrogeschäft misslang

Beschädigungen an der Außentür.

Glückstadt | Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, in die Räume des in der Königstraße ansässigen Elektrogeschäftes „Elektro 2000“ einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten war der Inhaber des Geschäftes um 5.30 Uhr von einem Zulieferer darüber informiert worden, dass es Beschädigungen an der Außentür seines Geschäftes g...

