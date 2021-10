Glückstadt : Einbruch bei Seglervereinigung und im Fischereiverein

Die Täter kamen durch die Seitentür in die Räume mehrerer Vereine. Laut Polizei durchsuchten sie bei den Seglern Schränke und verwüsteten die Räume.

Glückstadt | In den vergangenen Wochen hat es in der Elbestadt bereits andere Einbrüche oder Einbruchsversuche gegeben. In der Nacht von Freitag (22. Oktober) auf Sonnabend kam es nun zu einem Einbruch bei der Seglervereinigung Glückstadt (SVG) Am Hafen. Die Räumlichkeiten befinden sich im Restaurant „Zur Alten Mühle“. Unbekannte Täter hebelten die Seitentür auf u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.