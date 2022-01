Polizei sucht Zeugen : E-Ladestation am Rathaus in Glückstadt aufgebrochen

Hoher Schaden am Schließfach der Ladestation am Rathaus.

Glückstadt | Rund 500 Euro beträgt der Schaden, den Unbekannte bei einer Sachbeschädigung am Glückstädter Rathaus angerichtet haben. Wie die Polizei berichtet, entdeckte eine Mitarbeiterin Mittwochvormittag (5. Januar) ein an der E-Ladestation für Fahrräder aufgebrochenes Schließfach. 16 solcher Schließfächer gibt es an der Ladestation am Großen Schwibbogen, in de...

