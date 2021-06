Glückstadt : Drogentest bei Autofahrerin verlief positiv

Polizei hält nachts eine Autofahrerin an und macht einen Drogentest.

Glückstadt | Polizeibeamte haben sih auf ihrer Streifenfahrt am Montag (28. Juni) um 23.10 Uhr für die Kontrolle eines vor ihnen fahrenden Autos entschieden. Die Ordnungshüter fuhren der 23 Jahre alten Glückstädterin einige Zeit hinterher und hielten die Autofahrerin in der Itzehoer Straße schließlich an. Bei Überprüfung der 23-Jährigen erhärtete sich der Verda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.