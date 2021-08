Sport in Glückstadt : Dennis Marten gewinnt Tennisvereinsturnier

Vereinsmeisterschaften im Tennisdoppel: Zum Finalwochenende am 18. und 19. September sind Zuschauer erwünscht.

Glückstadt | Trotz Regen war es ein erfolgreicher Wettkampf. Auf der Tennisanlage in der Nordmarkstraße fanden die Vereinsmeisterschaften im Tennis-Einzel statt. Im Finale der A-Runde setzte sich Dennis Marten in einem knappen Spiel gegen seinen Mannschaftskollegen Jörg Behrens durch. Marcus Flasch erlangte den dritten Platz. In der B-Runde gewann Sören Schmidt eb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.