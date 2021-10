Baustellen in Glückstadt : Carl-Legin-Straße weiter gesperrt – Einbahnregelung für den Dänenkamp

Zwei Baustellen sollten eigentlich mit Ende der Herbstferien erledigt sein, sind sie aber nicht. Es wird noch ein paar Tage weiter gearbeitet.

Glückstadt | Die Bauarbeiten vor der Bürgerschule sowie dem Detlefsengymnasium sollten wegen des Herbstferien-Ende spätestens am Sonnabend abgeschlossen sein. So war jedenfalls die Planung. Nun kommt es anders: Weil die Asphalt-Sanierungsmaßnahme in der Carl-Legien-Straße vor der Grundschule witterungsbedingt noch einmal nachgebessert werden muss, bleibt die wi...

