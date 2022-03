Genossenschaftsbau Glückstadt : Bürgervorsteher legt symbolischen Grundstein

Wegen des Orkans fand erst jetzt die offizielle Grundsteinlegung für den Bau der neuen Genossenschaft in Glückstadt statt.

Glückstadt | Es war ein nicht ganz einfacher Weg, doch jetzt nimmt das wohngenossenschaftliche Bauvorhaben „Uns Batardeau“ zwischen dem gleichnamigen innerstädtischen Gewässer und dem Parkplatz am Güterbahnhof deutliche Formen an. Mit dem Bau des Gebäudes direkt an der Grönlandstraße ist bereits begonnen worden und die Sohle für ein zweites Haus ist bereits gegoss...

