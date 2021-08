Glückstadt : CDU-Bürgermeisterkandidat Nizar Müller sieht Chancen für neue Arbeitsplätze

Die heimische Wirtschaft voranbringen: Hier sieht Nizar Müller große Chancen für Glückstadt.

Glückstadt | Arbeitsplätze in Glückstadt schaffen. Hier sieht CDU-Bürgermeisterkandidat Nizar Müller große Chancen. Der 41-Jährige hat diesbezüglich viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern sowie der Glückstädter Wirtschaft geführt. Müller: „Ich merke, dass sich Glückstadt immer stärker in eine Dienstleistungsgesellschaft wandelt. Sowohl in den Service-Branchen...

