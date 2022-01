Glückstadt : Biberwald wird ausgelichtet

Weithin sichtbar: Das Gehölz an der Straße Op de Wurt wird großflächig ausgelichtet.

Glückstadt | Die Bäume waren hoch und vor allem zu dicht gewachsen, jetzt sind einige nur noch Kaminholz. Großflächig wurden an der Straße Op de Wurt Papeln und andere Bäume im so genannten Biberwald abgeholzt. In erster Linie dient dies der Verkehrssicherheit, erst in zweiter Linie ist das Auslichten wichtig. Es ist die Straße zum Fähranleger, auf der die viel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.