70 Jahre verheiratet : Beim Tanzen hat es gefunkt

Hermann und Erika Sievers feiern das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Sie haben am 18. August 1951 geheiratet.

Glückstadt/ Blomesche Wildnis | Sie hatten bestes Wetter. Damals, am 18. August 1951 bei ihrer Haustrauung in Kollmar-Strohdeich. Daran können sich Hermann (95) und Erika Sievers (90) noch gut erinnern. Jetzt feiern sie ihre Gnadenhochzeit. Heute leben beide in einer Senioren-Wohngemeinschaft in Glückstadt. Kennengelernt hat sich das Paar in der Gehlensieler Gastwirtschaft Dietri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.