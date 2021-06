Glückstadt : Baustelle am Burggraben ist beendet

Die Baustelle am Burggraben ist beendet, jetzt kann im Juli mit dem Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße begonnen werden. Dort verlegt die Stadtentwässerung Glückstadt neue Leitungen.

Glückstadt | In Kürze beginnt die Jahresbaustelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Anfang ist gemacht: Die notwendigen Vorarbeiten am Spazierweg Burggraben wurden abgeschlossen. Die dortige mehrmonatige Vollsperrung wurde aufgehoben. Der gleichzeitig verbreiterte und geklinkerte Weg ist ein echter Hingucker geworden. Auch wenn noch Rasenflächen angelegt, Lampenk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.