Glückstadt : Bald wieder Musik in der Stadtkirche Glückstadt

In diesem Jahr plant der Förderverein fünf Konzerte. Den Beginn macht der weltbekannte Mandolinenspieler Avi Avital im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals.

Glückstadt | „Wir sind so froh, dass endlich wieder Musikveranstaltungen in der Stadtkirche möglich sind. Ab März des vorigen Jahres haben wir viele Konzerte absagen müssen. Jetzt blicken wir hoffnungsvoll nach vorn.“ Mit dieser Einschätzung stellte Jürgen Böttcher vom Förderverein für Musik in der Stadtkirche das neue Programm vor. Die Konzertvorschau geht bis En...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.