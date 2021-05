Unfall am Neuendeich : Glückstadt: Autofahrerin fährt beim Zurücksetzen anderen PKW an

Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden.

Glückstadt | Gegenüber des Fortuna-Bads hat sich am Freitagmittag im Einmündungsbereich Bohnstraße und Am Neuendeich ein Unfall ereignet. Ursache war ein die Straße Am Fleth querender, vorfahrtsberechtigter Radfahrer. Weil ein abbiegender PKW auf der Radfahrerfurt stand, setzte dessen Fahrerin zurück und fuhr dabei gegen ein hinter ihr stehendes Auto. Nach Polizei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.