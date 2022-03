Polizei bittet um Mithilfe : Autofahrer überfährt in Glückstadt Verkehrsinsel und beschädigt Schild

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 21. März, gegen 7.35 Uhr. Der Tatort: Die Verkehrsinsel am Jawoll-Kreisel in Glückstadt.

Glückstadt | Ein unbekannter Autofahrer ist am Montagmorgen, 21. März, gegen 7.35 Uhr über die Verkehrsinsel am Jawoll-Kreisel in der Stadtstraße gefahren. Dabei hat er das Verkehrszeichen „Rechts vorbei“ beschädigt. Der Fahrer war aus Richtung Elmshorn kommend unterwegs. Zeuge konnte sich Kennzeichen des Autofahrers nicht merken Der Verursacher flüchtete an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.