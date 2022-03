Glückstädter Polizei ermittelt : Autofahrer beseitigt Grünschnitt am Straßenrand

Zeugen hatten den Mann im VW Caddy beobachtet und sich das Kennzeichen notiert.

Glückstadt | Zeugen haben einen Autofahrer angezeigt, der am Sonnabend (19. März) in Glückstadt im Wendehammer der Schmiedestraße in Höhe der Farbenfabrik Wilckens unerlaubt Grünabfälle entsorgt hat. Nach Mitteilung der Polizei war der Beschuldigte dort um 12.45 Uhr mit einem VW Caddy vorgefahren und hatte den Grünschnitt an den Wegesrand geworfen. Polizei hat ...

