Umwelt in Glückstadt : Anwohner pflanzen Obstbäume – Firma Steinbeis zahlt

Matthias Becker und Danielle Knorky hatten Unterstützung von Mitstreitern, um Pflanzen für eine bessere Umwelt zu pflanzen. Die Papierfabrik Steinbeis sponsert die Pflanzen.

Glückstadt | „Wir haben etwas zu pflücken und Bienen was zu naschen“, freute sich Danielle Knorky. Die 37-Jährige, ihr Partner Matthias Becker und andere Mitstreiter trafen sich, um an der Ecke Nordmarkstraße/Pappelweg Bäume, Sträucher und Pflanzen in Bio-Qualität zu setzen. Maßgeblich unterstützt wurde die Aktion von der Firma Steinbeis-Papier, auf deren Grundstü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.