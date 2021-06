Detlefsengymnasium Glückstadt : 72 Abiturienten machen ihren Abschluss

Wegen der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr am Gymnasium in Glückstadt für Abiturienten gleich vier Abschlussfeiern mit Zeugnisübergabe an zwei Tagen.

Glückstadt | 72 Abiturienten wurden an zwei Tagen in vier Festveranstaltungen verabschiedet. Die Jahrgangsbesten sind mit der Traumnote 1 Jule Weidemann, Dorothea Speier und Tom Piening. Direktorin Susanne Senftleben lobte in den Feierstunden alle Schüler in höchsten Tönen, dass sie die Zeit der Corona-Pandemie so gut gemeistert hatten. „Ihr habt euren Weg großart...

