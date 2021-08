Angriff in Glückstadt : 22-Jähriger durch ein Schwert schwer verletzt

Ein 29-Jähriger hat mit seinem Schwert einen sieben Jahre jüngeren Mann schwer verletzt.

Glückstadt | Ein 29-Jähriger hat einen 22-Jährigen mit einem Schwert attackiert. Die Tat geschah in der Nacht zu Sonntag (22. August). Der jüngere Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das teilt Polizeipressesprecherin Merle Neufeld mit. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen „gefährlichen Körperverletzung z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.