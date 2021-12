Glückstadt : 16-jährige Schülerin stürzt

Straßenglätte: Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden.

Glückstadt | Leicht verletzt hat sich Montagmorgen (6. Dezember) eine 16-jährige Schülerin aus Krempdorf, als sie um 8.20 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad von der Straße Am Neuendeich in die Flensburger Straße abbiegen wollte. Nach Polizeiangaben kam sie hierbei infolge von Straßenglätte ins Rutschen und stürzte. Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden. Ins Kran...

