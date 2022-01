Sturmtief „Nadia“ in SH : Glück in Brunsbüttel: Baum fällt direkt vor Auto einer Familie

Der Familienvater kann zum Glück rechtzeitig bremsen und kollidiert nur leicht mit dem Baum.

Brunsbüttel | Großes Glück hatte eine Familie aus Burg in Dithmarschen am frühen Samstagabend in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen. Kurz nach 18 Uhr fuhren die Eltern mit ihrem Kleinkind auf der Olof-Palme-Allee in Richtung B5, als plötzlich direkt vor ihnen ein großer Baum auf die Straße krachte. Der Fahrer schaffte es noch rechtzeitig zu bremsen und kollidierte nur leicht mit dem Baum. Wäre dieser nur etwas später durch den starken Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h umgekippt, wäre es für die Familie wohl schlimmer ausgegangen. Während sechs Kameraden der Wache Nord den Baum zersägten und von der Straße entfernten, haben zwei Kameraden zusammen mit der Polizei die Stoßstange des Kleinwagen abmontiert, damit dieser noch bis zur nächsten Werkstatt fahren konnte. Die Beifahrerin wurde durch den Unfall nur leicht verletzt, musste aber nicht mit ins Krankenhaus. Der Vater und das Kleinkind blieben unverletzt. Nach Rund 45 Minuten war die Olof-Palme-Allee wieder freigegeben. Aktuell verzeichnet die Leitstelle Elmshorn für den Kreis Dithmarschen sturmbedingt noch relativ wenig Einsätze. Dies könnte sich im Laufe der Nacht aber noch ändern. In den Kreisen Pinneberg und Steinburg hingegen, sind die Feuerwehren wesentlich häufiger im Einsatz. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.