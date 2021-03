Wegen Kanalarbeiten : Eine Zufahrt zum Parkplatz am Güterbahnhof in Glückstadt gesperrt

Das genaue Datum steht noch nicht fest: Für zwei Wochen ist die Einfahrt Große Kremper Straße und Am Wall in Kürze gesperrt. Grund ist die Großbaustelle in dem Gebiet.

Glückstadt | Es gibt in Kürze Einschränkungen für Autofahrer an der Ecke Große Kremper Straße und Wall. Der Zugang zum Parkplatz ist dann für zwei Wochen voll gesperrt. Grund sind die derzeitigen Kanal- und Ausbauarbeiten in der Glückstädter Fußgängerzone. Fußgänger und Radfahrer kommen durch und somit auch zum Bahnsteig. Autofahrer die aus Richtung Itzehoer Straß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.