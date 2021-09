Konzert in Glückstadt : Gin-Kiss-Konzert: Es gibt 50 weitere Karten

Die neuen Coronabestimmungen machen es möglich: Das Konzert von Gin Kiss am Freitag, 24. September, wird größer als geplant.

Glückstadt | Die Musiker von Gin Kiss laden am Freitag, 24. September, zum Konzert in das Detlefsengymnasium ein. Aufgrund der neuen Coronabestimmungen können weitere 50 Karten verkauft werden, teilt Bandmitglied Günter Buss mit. Die Karten gibt es an der Abendkasse. Buss: Es gilt allerdings weiterhin für alle die 3-G-Regel, die am Eingang kontrolliert werden muss...

