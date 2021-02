Gewerbeverein Wacken : Hauptgewinn für Susanne Koller aus Gribbohm

Beim Weihnachtspreisausschreiben des Gewerbevereins Wacken gewinnt Susanne Koller aus Gribbohm den Hauptpreis.

Wacken | In der Vorweihnachtszeit hatte der Gewerbeverein Wacken wieder zur Teilnahme an seinem Gewinnspiel aufgerufen. Der Verein hatte in den teilnehmenden Geschäften 4000 Lose an seine Kunden ausgegeben – rund 3500 Teilnahmescheine kamen mit der richtigen Lös...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.