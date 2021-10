Gewerbeverein Wilster : Olaf Reese: „Wir können nur zusammen etwas erreichen“

In diesem Jahr muss zwar auch die Lütt Wiehnacht wegen zu hoher Auflagen ausfallen, aber dafür wird es wieder Lichter-Donnerstage in Wilster geben. Der Weihnachtsmarkt ist für 2022 fest eingeplant.

Wilster | „Wir können nur zusammen etwas erreichen“, betonte Olaf Reese in der Jahresversammlung des Gewerbe- und Verkehrsvereins Wilster und Umgebung. Motivierende Worte des Vorsitzenden an die Wilsteraner Geschäftleute nach den Lockdowns in der Pandemie. Reese wurde an diesem Abend in seinem Amt bestätigt. Nach 26 Jahren stand Antje Bunge nicht mehr als Sc...

