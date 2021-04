Wasserstand niedrig : Gewässer werden ausgebaggert

Der Schieber am Hafen ist defekt, so bleibt der Wasserstand der Gewässer niedrig und sie können ausgebaggert werden.

Glückstadt | Frühlingsluft riecht anders! Denn wer derzeit in den städtischen Anlagen spazieren geht und dabei in Nähe einer Arbeitsstelle gerät, rümpft schon die Nase. Es stinkt nach Modder und verfaultem Laub. Im Bereich der den Stadtpark durchziehenden Gräben und an ufernahen Stellen der Festungsgewässer wird daran gearbeitet, dass es nicht mehr riecht. „Wir nu...

