Weitere Anzeige erstattet : Getötete Tauben in Itzehoe: Bauarbeiter räumen Taten ein

Heider Polizei ermittelt: Gegenüber der Taubenhilfe gaben Bauarbeiter zu, Nester ausgeräumt zu haben. Schülerinnen hatten die schreckliche Entdeckung am Freitag (4. Juni) gemacht.

Itzehoe | Die gute Nachricht: Vielen Taubenküken, die unter der Autobahnbrücke bei der Shell-Tankstelle in Itzehoe am Freitag (4. Juni) in einem Schuttcontainer entdeckt worden waren, geht es inzwischen besser. Benjamin und Alicia Westphal von der Taubenhilfe Kreis Steinburg hatten diese in Zusammenarbeit mit Sina Jakubzig von der Wildtierhilfe Auenland in M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.