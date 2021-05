Zahlen der Städte und Ämter : Corona-Lage im Kreis Steinburg entspannt sich: 89 akute Infektionen weniger

Im Wochenvergleich gibt es nur in der Wilstermarsch mehr akute Infektionen. Rückgang in Itzehoe besonders deutlich.

Itzehoe | Die Corona-Lage im Kreis Steinburg hat sich in den letzten sieben Tagen deutlich entspannt. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Gesundheitsamt in Itzehoe zur Verfügung gestellt hat. Demnach ist die Zahl der akuten Positivfälle am Dienstag, 4. Mai, im Vergleich zum 27. April deutlich gesunken: 164 Menschen gelten als akut infiziert. Vor einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.