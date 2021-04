Infektionen im Kreis Steinburg : Corona-Zahlen der Städte und Ämter im Wochenvergleich: Fast überall mehr Infektionen

Aktuelle Zahlen des Gesundheitsamts zeigen, wie sich die Corona-Infektionen auf die Städte und Ämter im Kreis verteilen.

Itzehoe | Das Coronavirus zirkuliert weiterhin flächendeckend in der Bevölkerung im Kreis Steinburg, und die Zahl der Infektionen wächst. Das zeigen aktuelle Daten, die das Gesundheitsamt in Itzehoe am Dienstag (20. April) shz.de auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Dramatisch ist die Entwicklung nicht. Der Anstieg ist aber im Vergleich zum Beginn der Vorwoc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.