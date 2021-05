Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet zwei weitere Corona-Todesfälle

Die Zahl der akut Infizierten geht weiter zurück und liegt nun bei 53.

Itzehoe | Das Gesundheitsamt in Itzehoe hat am Freitag (28. Mai) zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Kreis Steinburg an oder mit dem Coronavirus verstorben sind, steigt damit auf 39. Nähere Angaben zu etwaigen Vorerkrankungen der beiden Verstorbenen machte die Behörde ...

