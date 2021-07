Covid-19 im Kreis Steinburg : Corona: Größerer Ausbruch sorgt für steigende Zahl von Neuinfektionen

Durch einen größeren Ansteckungsfall im privaten Bereich sind die Fallzahlen zu Wochenbeginn sprunghaft gestiegen. Die Zahl der akut positiven Fälle liegt nun bei 19.

Itzehoe | Im Kreis Steinburg ist eine weitere Person verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Laut Kreisgesundheitsamt in Itzehoe war der oder die Betroffene bereits vorerkrankt. Die Behörde macht keine weiteren Angaben dazu, ob die Person an oder mit dem Virus gestorben ist. Die Zahl aller Todesfälle in Verbindung mit einer Infektion li...

