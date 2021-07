Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet drei weitere Corona-Infektionen

Die Zahl der akuten Infektionen im Kreisgebiet steigt damit wieder auf insgesamt acht.

Itzehoe | Das Gesundheitsamt in Itzehoe hat am Mittwoch (21. Juli) drei neue Corona-Infektionen für den Kreis Steinburg gemeldet. Damit steigt die Zahl der akuten Infektionen auf acht. Auch die Zahl der begründeten Verdachtsfälle steigt leicht von 80 am Vortag auf nun 87. Anstieg bisher verhältnismäßig niedrig Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.