Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe: Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter deutlich an

Die Zahl der akut Infizierten liegt bei 126. Die Zahl der Todesfälle bleibt bisher konstant.

Itzehoe | So viele neue Corona-Infektionen gab es seit Wochen nicht: Das Gesundheitsamt Itzehoe meldet am Mittwoch (24. März) 21 neue Fälle gegenüber dem Vortag. Die Gesamtzahl aller Fälle seit Beginn der Pandemie steigt auf 1581. Weiterlesen: Inzidenzwert steigt über 50er-Marke – drohen Lockdown-Verschärfungen? Das Gesundheitsamt sieht keinen so genannte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.