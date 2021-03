Gesundheitsamt Itzehoe : 15 neue Fälle: Mehr als 150 Menschen im Kreis Steinburg akut mit Coronavirus infiziert

Auch über das Wochenende gab es neue positive Test-Ergebnisse. Die Zahl der Todesfälle bleibt konstant.

Itzehoe | In den vergangenen Wochen war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu Wochenbeginn in aller Regel relativ niedrig, weil am Wochenende weniger getestet wird. Nun steigt die Fallzahl aber auch am Montag weiter: Das Gesundheitsamt Itzehoe meldet am Montag (29. März) 15 neue Fälle gegenüber dem Vortag. Die Gesamtzahl aller Fälle seit Beginn der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.