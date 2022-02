Gesundheitsamt Itzehoe : Weiterer Corona-Todesfall im Kreis Steinburg

56 Todesfälle an oder mit Corona seit Beginn der Pandemie im Kreis Steinburg. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Todesopfer nochmal deutlich gestiegen.

Itzehoe | Noch einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es im Kreis Steinburg: Wie das Gesundheitsamt in Itzehoe am Freitag (11. Februar) meldet, sind seit Ausbruch der Pandemie nun schon 56 Menschen im Kreis Steinburg an oder mit dem Virus gestorben. Hintergrund ist, dass gleich in mehreren Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet das Coronavirus auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.