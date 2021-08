Gesundheit in Glückstadt : Atemtherapeutin eröffnet Praxis

Heike Harder arbeitet als ausgebildete Atemtherapeutin.

Glückstadt | „Atmen hält jung“, sagt Heike Harder. Die gebürtige Glückstädterin ist ausgebildete Atemtherapeutin. „Der Atem ist das Bindeglied zwischen Körper und Seele“, erklärt die 54-Jährige, die in Hamburg praktiziert. Sie eröffnet am 24. September eine Zweitpraxis in Glückstadt – an der Chaussee 11 in ihrem Elternhaus. Angebote kennenlernen Um ihre spez...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.