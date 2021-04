Neuer Geschäftsführer gesucht : Gregor Gülpen verlässt die Stadtwerke Itzehoe

Der auf fünf Jahre befristete Vertrag wurde nicht verlängert. Die Stadtwerke suchen nach einem Nachfolger.

Itzehoe | Der Vertrag von Stadtwerke-Chef Gregor Gülpen wird nicht verlängert, er endet nach fünf Jahren am 30. September. „Ich suche mir eine neue Aufgabe“, teilte Gülpen jetzt mit: „Es wird einen geräuschlosen Wechsel geben, kein Vergleich zu meinem Vorgänger.“ Damit spielt er auf Manfred Tenfelde an. Der stand 15 Jahre an der Spitze der Stadtwerke. Auf eine ...

