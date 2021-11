Kulturring Itzehoe : Gesa Stork für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet

Weil sie unbedingt an einer Rom-Reise teilnehmen wollte, ist sie damals in den Kulturring eingetreten. Sie erlebte Gründgens und Quadflieg hautnah.

Itzehoe | Zu so einem Jubiläum kommt die Vorsitzende auch mal mit einem Blumenstrauß: Dörte Marquardt, Vorsitzende des Kulturrings Itzehoe, gratulierte Gesa Stork, die seit 50 Jahren Mitglied in dem Verein ist. Gesa Stork erinnert sich noch genau wie sie in Kontakt mit dem Kulturring kam. Ihre Familie lebte neben der von Hilmar Morgenroth, dem Vorsitzenden v...

