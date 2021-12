Rückblick 2021 : Ein Geräusch, ein Toter, kalte Heizungen und neue Gesichter – das war das Jahr in Itzehoe

Der neue Theaterdirektor tritt seinen Dienst an, ein neuer Wehrführer und ein neuer Bürgermeister wurden auch gewählt. Für das Holstein-Center gibt es zwar Ideen, aber noch nichts Greifbares.

Itzehoe | Corona war und ist leider noch immer das beherrschenden Thema in der Stadt. Gleich mit Beginn des Jahres nimmt das Impfzentrum im ehemaligen Piratenland an der Emmy-Noether-Straße seinen Betrieb auf. Für 90.000 Bürger also 180.000 Impfungen war es ausgelegt. 75.000 Impfungen sind es bis zur Schließung des Zentrums Ende September geworden. 200 Mitarbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.