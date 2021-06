Abschied in Itzehoe : Gemeinschaftsschule am Lehmwohld entlässt 104 Absolventen

Der beste Notenschnitt war 1,3 – und ein Abgänger vollbrachte eine ganz besondere Leistung.

Itzehoe | Mit viel Lob hat Schulleiter André Harz die 104 Absolventen der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld mit dem ESA (Einfachen Schulabschluss) und MSA (Mittlerer Schulabschluss) entlassen. Auch Angehörige konnten in der festlich geschmückten Sporthalle dabei sein. Ihr habt in dem bestimmt schwierigsten Schuljahr seit Jahrzehnten euren Abschluss geschafft. ...

