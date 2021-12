Gemeindevertretung Wewelsfleth : Detlef Bolten für Engagement in der Gemeinde geehrt

Bürgermeister Delf Bolten überreichte Urkunde und Präsent als Dank.

Wewelsfleth | „Ich danke dir für dein Engagement für unsere Gemeinde“, richtete Delf Bolten seine Worte an Detlef Bolten. Der Wewelsflether Bürgermeister überreichte eine Urkunde, ein Präsent sowie Blumen an den Gemeindevertreter. Seit zehn Jahren ist Detlef Bolten für seine Gemeinde kommunalpolitisch aktiv und in verschiedenen Ausschüssen vertreten. Ich danke di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.