Gemeinderat St. Margarethen : B-Plan-Beschluss für Neubaugebiet verschoben

Erst sollen noch Sondierungsgespräche für einen Grundstückstausch mit der Kirche abgewartet werden.

St. Margarethen | Eigentlich soll am Ortsrand von St. Margarethen östlich Hoher Kamp/Süderkamp, südlich der Kreisstraße 63, ein Neubaugebiet entstehen. Für die Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwochabend (27. Oktober) stand der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 6 auf der Tagesordnung. Doch der wurde verschoben. Der Gemeinderat will Sondierungsgespräch...

